Более 520 юных Дедов Морозов и Снегурочек поздравили тюменцев с Новым годом

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

529 юных Дедов Морозов и Снегурочек поздравили тюменцев с Новым годом. Итоги акции "Российский детский Дед Мороз" подвели в "Движении Первых", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ребята в костюмах главных новогодних героев поздравили больше одной тысячи взрослых, которые работали в праздничные дни. Самыми активными оказались участники из Нижнетавдинского, Омутинского, Уватского, Ялуторовского и Сладковского районов.

Всего более 610 тыс. активистов "Движения Первых" со всей страны поздравили почти 200 тыс. взрослых: врачей, пожарных, военных, сотрудников МЧС и коммунальных служб.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина в 2022 году. В Тюменской области создано 250 первичных и 25 местных отделений.