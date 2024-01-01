Старт Году семьи в России будет дан на форуме "Родные-Любимые"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые" станет первым официальным мероприятием Года семьи в России. Форум пройдет в рамках Международной выставки-форума "Россия" с 19 по 23 января.

Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. Здесь также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей.

Тюменскую область представит педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района.

В первый день состоится концерт-открытие с участием семейных коллективов. Хор Первых и популярные российские исполнители споют песни, знакомые всем с детства. Выступят и представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. Участники смогут исследовать свою родословную и присоединиться к творческим конкурсам.

"Участниками специальной программы форума "Родные-Любимые" станут более 1 тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме "Россия", многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых. Все посетители выставки "Россия" также смогут присоединиться к форуму "Родные – Любимые" и принять участие в его мероприятиях", — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Участников ждет конкурс "Династии России". Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, смогут проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине.

В открытой программе смогут принять участие и посетители выставки-форума "Россия". В павильонах будут организованы семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, семейным катанием на коньках, уличными гуляниями, театрализованными постановками, авторскими экскурсиями, дегустациями национальных блюд и ярмарками.

Ключевые планы Года семьи на специальной презентационной сессии форума "Родные-Любимые" 22 января представят глава оргкомитета Года семьи, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и руководители профильных министерств и ведомств.

"Всероссийский форум "Родные-Любимые" открывает целый ряд событий в регионах, которые пройдут на протяжении года и охватят все 89 субъектов. В Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политики до 2030 года. Планируются мероприятия, направленные на выявление, поощрение и распространение лучших практик по поддержке семей с детьми в работе корпоративного сектора, и события, которые позволят объединить членов семей разных возрастов", – пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

На форуме пройдут интересные лекции и интервью, организованные Российским обществом Знание, где участники расскажут о собственных семейных ценностях и традициях, поделятся личным опытом, как они вдохновляют своих детей профессионально развиваться, как выстраивают с ними доверительные отношения и поделятся секретами успеха. Обширная просветительская программа форума будет представлена обществом "Знание" в павильонах №57 "Россия – моя история", №55 "Дом молодёжи", №19 "АТОМ" и №34 "Космонавтика и авиация".

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала, что форум станет пространством для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. "К участию приглашены династии со всей страны. Это семьи, которые на протяжении многих лет вносят вклад в развитие своих регионов, развивают целые отрасли. Достижения крупнейших компаний и корпораций будут представлены через достижения семей", — отметила Ксения Разуваева.

Глава Росмолодёжи подчеркнула, что семейное сообщество "Родные–Любимые" объединяет детей и родителей по всей России: "К сообществу уже присоединились более 200 тысяч семей. Это семьи, в которых родители поддерживают своих детей и готовы развиваться вместе с ними. На смены "Родные-Любимые" приезжают семьи со всей страны, вместе они реализуют собственные проекты, делятся своим опытом воспитания. Родители становятся наставниками в "Движении Первых", поддерживают ребят и помогают им во всём".

В завершающий день форума 23 января будет дан торжественный старт Году семьи в России.