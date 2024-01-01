Более 600 жителей Краснодона осмотрели врачи из Тюменской области
627 жителей Краснодона осмотрели врачи из Тюменской области. Они также провели 11 операций, сообщает Министерство здравоохранения России.
Четвертая бригада специалистов из региона-шефа работает в Краснодонской центральной городской многопрофильной больнице с конца ноября. Группа из хирургов, уролога, анестезиолога-реаниматолога, невролога и медсестры принимает, проводит осмотры, оперирует и помогает восстановиться краснодонцам после хирургического вмешательства.
Отметим, что в Краснодоне завершается реконструкция родильного дома. Первых пациенток в медучреждении примут уже весной. Восстановили объект и создали в нем новую инженерную, коммунальную инфраструктуры специалисты из Тюменской области.