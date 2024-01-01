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Более 600 жителей Краснодона осмотрели врачи из Тюменской области

Общество, 15:25 19 января 2024

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

627 жителей Краснодона осмотрели врачи из Тюменской области. Они также провели 11 операций, сообщает Министерство здравоохранения России.

Четвертая бригада специалистов из региона-шефа работает в Краснодонской центральной городской многопрофильной больнице с конца ноября. Группа из хирургов, уролога, анестезиолога-реаниматолога, невролога и медсестры принимает, проводит осмотры, оперирует и помогает восстановиться краснодонцам после хирургического вмешательства.

Отметим, что в Краснодоне завершается реконструкция родильного дома. Первых пациенток в медучреждении примут уже весной. Восстановили объект и создали в нем новую инженерную, коммунальную инфраструктуры специалисты из Тюменской области.

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# врачи , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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