Успешные стартапы тюменских студентов отмечены на всероссийском уровне

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь стартапов запустила студия Тюменского индустриального университета в 2023 году и заняла лидерские позиции во всероссийском рейтинге. Среди успешных бизнес-проектов значатся - многофункциональный робот для ремонта проводов ЛЭП, ресурсосберегающая технология производства строительного материала на основе буровых отходов "Буромат" и система производства оксидов железа для LFP-аккумуляторов.

По информации отдела медиа и внешних коммуникаций вуза, всего в 2023 году на счету у студии ТИУ 13 стартапов и 21 проект, в работу которых вовлечены 30 студентов. Ключевые технические и технологические направления: нефтегазовая отрасль, медицина, аграрный сектор и информационные технологии.

Участники получают юридическую поддержку по регистрации, запуску бизнеса и маркетинговую упаковку продукта, им предоставляются лаборатории и полигоны для разработки проектов.

Стать резидентом Тюменской региональной стартап-студии могут студенты и недавние выпускники вузов, готовые запустить свой проект и попробовать себя в развитии технологического предпринимательства, преподаватели, сотрудники вузов и рабочие кадры, у которых есть свои разработки, и они хотят их монетизировать, а также действующие предприниматели.

Подать заявку на участие можно по ссылке.