Около 2 тысяч браков зарегистрировали в Тюменском районе в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 938 пар зарегистрировали брак в Тюменском районном управлении ЗАГС в 2023 году. Это наибольшее количество за последние восемь лет. Также в 2023 году зарегистрировали 452 рождения и 346 актов о перемене имени, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В рамках 100-летия Тюменского района новобрачным и родителям новорожденных вручали поздравительные адреса главы района. В районном управлении ЗАГС поздравили золотых юбиляров. Всего на праздниках в честь юбилея района, нашли адресатов 169 медалей: 117 – к 50-летию супружеской жизни, 35 – за 55 лет брака, 11 – за 60 лет и 6 семей чествовали за 65-летний юбилей семьи.

В 2024 году, объявленном Указом Президента Годом семьи, управление ЗАГС Тюменского района также готовится по-особенному поздравлять новобрачных, супругов-юбиляров и молодых родителей.