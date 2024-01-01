230 спортсменов выступят на соревнованиях по рукопашному бою

| Фото: Федерация рукопашного боя Тюменской области | Фото: Федерация рукопашного боя Тюменской области

Областные соревнования по рукопашному бою стартовали в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель" в Тюмени. Они пройдут 20 и 21 января и соберут 230 спортсменов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В течение двух соревновательных дней испытать себя предстоит спортсменам 12-13, 14-15 и 16-17 лет из Тюмени, Тобольска, Казанского, Нижнетавдинского, Исетского и Тюменского районов. Данный турнир соберет бойцов уже в четвертый раз. Традиционно его посвящают мастеру спорта Азамату Шошаеву – спортсмену с большими амбициями. На счету мастера спорта России многократные победы на окружных и всероссийских чемпионатах, а также участие в международных стартах.

"Прежде всего, проводя данный турнир, мы бы хотели почтить память спортсмена. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о наших мастерах спорта, и продолжало хранить нашу историю", - сказал президент федерации рукопашного боя Тюменской области Виталий Мартьянов.