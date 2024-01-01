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Эксперт посоветовала тюменцам есть брокколи на пару

Общество, 13:29 21 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Брокколи на пару посоветовала чаще употребялть в пищу тюменцам эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Она напомнила, что брокколи является разновидностью капусты и обладает большим перечнем полезных свойств. Заготовка на пару подойдет для дальнейшей подачи салата, супа, второго блюда или даже десерта, пишет издание "Тюменская область сегодня".

По ее словам, брокколи улучшает метаболизм человека за счет большого количества клетчатки. Способствует профилактике атеросклероза и препятствует росту раковых клеток. Содержащееся в капусте вещество глюкорафанин помогает повысить систему естественных защитных функций организма.

Зеленый овощ – рекордсмен по содержанию витамина С, поэтому обладает выраженными противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. В его составе много витаминов А, D и Е, фолиевой кислоты. Брокколи важно добавлять в рацион питания детей и взрослых. В капусте содержатся кальций, фосфор и магний, которые участвуют в процессе формирования костной ткани. Если этих элементов в организме достаточно, кости детей растут правильно, а для взрослых это отличная профилактика остеопороза.

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# здоровое питание

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