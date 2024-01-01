Мастер-класс по обрядовой кукле северная берегиня проведут в ялуторовском музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс, посвященый обрядовой кукле северная берегиня, состоится в феврале в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске в рамках проекта "Кологодная кукла".

Напомним, в 2023 году он объединил жителей города, которые интересуются традиционными народными обрядовыми куклами.

Первое занятие проекта посвятили августовской желаннице. По традиции, такие куколки делали по завершению жатвы и, украшая ее, мастерицы загадывали заветные желания. Считали, что, чем лучше украсишь, "одаришь" желанницу, тем больше шансов, что твое желание исполнится.

Потом были мастер-классы по созданию куклы-рябинки (оберег с бусами из ягод рябины), куклы Параскевы-пятницы (помощница в семейных и бытовых делах), Спиридона-солнцеворота (оберег для мужчин, который помогает справиться с трудностями).

На январское занятие в 2024 году рукодельницы собрались, чтобы научиться мастерить святочную козу. Ее делали в период святок и дарили друг другу с пожеланиями благополучия, достатка и радости.