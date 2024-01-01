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14 фактов отмывания наркодоходов выявили в Тюменской области в 2023 году

Происшествия, 15:15 22 января 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

14 фактов отмывания наркодоходов выявили в Тюменской области в 2023 году. Преступникам удалось легализовать 4,8 млн рублей. Правоохранительные органы ликвидировали две нарколаборатории и организованные преступные группы, на счету которых 75 преступлений, сообщает региональная прокуратура.

Из незаконного оборота за год изъяли 263 кг наркотиков, из них 177 кг - синтетического происхождения.

"В рамках проведенных совместных мероприятий по перекрытию каналов поставки наркотических средств на территорию региона задержано 27 межрегиональных наркокурьеров, у них изъяли более 153 килограммов наркотических средств", - уточнили в ведомстве.

В числе тех, кого задержали за незаконный оборот наркотиков – 38 иностранцев.

В суд за год направили уголовные дела об 1 тыс. 491 наркопреступлении, из них 728 преступлений – по сбыту. К уголовной ответственности привлекли 935 лиц, 15 из которых несовершеннолетних.

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# прокуратура Тюменской области

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