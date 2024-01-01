В Тюмени контролируют уборку снега на придомовых территориях

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Уборку снега на придомовых территориях, к которым ранее имелись нарекания со стороны жителей, проинспектировал заместитель главы Тюмени Пётр Вагин, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

По информации ведомства, на совещание вызвали представителей некоторых управляющих компаний. В частности, обслуживающих территории у дома № 243 на ул. Республики, № 6 на ул. Энергостроителей, № 1 на ул. Котельщиков, № 12 на ул. Фармана Салманова, № 10 на ул. Александра Протозанова.

Все приглашены на составление протоколов в управы. Ранее люди жаловались на то, что механизированная уборка снега проводится несвоевременно, снег складируют на парковках и межквартальных проездах. При этом кучи не обносят сигнальной лентой, не устанавливают таблички с информацией о дате уборки и телефоне ответственного.

По трем последним адресам подрядчики вывезли снег в тот же день, остальные территории пока в работе, управляющие организации находятся под контролем квартальных инспекторов.

В ходе объезда участники, среди которых были главы всех управ, выборочно осмотрели состояние других городских территорий, которые чистят подрядные организации, работающие в рамках муниципального контракта. Установка для всех одна – не снижать темпов работы.