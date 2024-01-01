После посещения салона эпиляции тюменке потребовалось лечение

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 30 тыс. рублей заплатила сеть центров эпиляции "ProLazer" жительнице Тюмени, которой после косметологических услуг потребовалось лечение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иск к ООО "Аметрин" о возмещении утраченного заработка в размере 27 тыс. рублей, а также расходов на лечение в размере 1 тыс. 580 рублей и 100 тыс. рублей компенсации морального вреда рассмотрел Центральный районный суд Тюмени.

Как известно из материалов гражданского дела, в январе 2023 года тюменка посетила сеть центров эпиляции для косметологических услуг по удалению нежелательных волос.

При проведении процедуры не были соблюдены требования безопасности. Из-за неприятных ощущений на коже женщина не могла спать, дискомфорт с каждым днем усиливался.

Через неделю ее состояние ухудшилось, поднялась температура, в результате была утрачена трудоспособность.

После обращения в организацию тюменке возместили стоимость только процедуры.

Решением суда иск удовлетворен частично. С ООО взысканы расходы на лечение и компенсация морального вреда на общую сумму 32 тыс. 400 рублей. Также организации назначен штраф в размере 15 тыс. 790 рублей.