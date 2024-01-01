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Жительница Тюменской области насмерть забила мать ногами

Происшествия, 16:51 23 января 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В убийстве матери подозревают жительницу Омутинского района. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, женщине уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, в ночь на 20 января 29-летняя обвиняемая выпивала вместе с матерью. Между ними произошел конфликт, дочь толкнула мать на пол и нанесла ей удары ногами по голове. От травм потерпевшая скончалась.

В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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# следователи , убийство

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