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Молодой тюменец помог украсть у пенсионеров полмиллиона рублей

Происшествия, 18:30 23 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 500 тыс. рублей помог похитить мошенникам молодой тюменец у пожилых людей. Курьера, забиравшего деньги у обманутых по схеме "ваш родственник попал в ДТП" пенсионеров, задержала полиция, сообщает УМВД Тюменской области.

Установлено, что 23-летний молодой человек начал преступную деятельность в январе, когда подозреваемый нашел в одном из мессенджеров предложение о работе курьером.

Связавшись с работодателем, он узнал, что ему необходимо будет забирать по указанным адресам деньги, а затем переводить их на определенные банковские счета, получая пять процентов от суммы.

Злоумышленники по телефону сообщали пожилым людям , что их близкому требуется финансовая помощь, чтобы предотвратить уголовное преследование.

Тюменец понимал, что будет пособником мошенников, но это его не остановило. Он успел посетить три адреса, похитив у пенсионерок около 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

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# мошенники , уголовное дело

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