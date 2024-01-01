Владимир Путин дал старт Году семьи на форуме “Родные – Любимые”

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала news_kremlin | Фото: скриншот видео из Telegram-канала news_kremlin

Глава государства Владимир Путин дал старт Году семьи в России на Всероссийском семейном форуме “Родные – Любимые” в Москве 23 января.

“Вчера подписан, сегодня вышел указ о мерах государственной поддержки многодетных семей. Он определяет статус многодетной семьи – это семья, имеющая трех и более детей. Ее статус устанавливается бессрочно, социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа”, – передает слова Владимира Путина Telegram-канал news_kremlin.

Решение о едином статусе многодетной семьи важно прежде всего для гарантированного обеспечения мер социальной поддержки таких семей во всех регионах России, чтобы многодетная семья, путешествуя или, например, переезжая из региона в регион, была уверена, что везде получит установленные меры поддержки, добавил президент.

Как отметил глава государства, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение народа и его многовековой истории.

"В семье укоренены наши культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт. Во всех российских регионах есть известные династии – военнослужащие, инженеры, сталевары, врачи, учителя, деятели культуры. Семьи, люди разных национальностей хранят верность избранному призванию. И гордятся своим делом. На вашем форуме также присутствует немало таких семей династий. Сюда приехали более тысячи активных, деятельных, инициативных людей. Это семьи, которые внесли значимый вклад в развитие нашей страны, своего региона, города или поселка", – передает его слова медиадирекция Всероссийского форума "Родные – Любимые".

Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые" стал первым официальным мероприятием Года семьи в России, в котором приняли участие более тысячи человек со всех регионов страны, представители семейных династий из 89 регионов, многодетные семьи, семьи участников СВО, героев России.

"Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Но мы и стараемся так поступать. У вашего форума прекрасное название – "Родные – Любимые". В нем кратко, емко и ярко выражен смысл семьи. И вы – как и большинство российских семей – подтверждаете это своей жизнью и своей судьбой", – обратился Владимир Путин к участникам форума.

Он добавил, что семейные ценности консолидируют общество. Россия – это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а объединяет Россию, потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными, добавил Владимир Путин. “Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей можно достичь, когда мы вместе", – заключил глава государства.

Президент подчеркнул, что Год семьи должен пройти с широким участием самих семей.

Видео из Telegram-канала news_kremlin