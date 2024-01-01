Шилохвость и свиязь обитают на озере Оброчном в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 200 самцов и самок кряквы зарегистрировали орнитологи и любители птиц на озере Оброчном в Тюмени. Популяция уток стабильная, но из года в год встречаются редкие экземпляры.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила аспирант института биологии ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева.

"Мы провели акцию "Серая шейка" - нужно было посчитать количество водоплавающих птиц, оставшихся на зимовку. Удалось зарегистрировать больше 200 особей кряквы. Кроме них мы увидели шилохвость, она меньше кряквы и отличается окрасом оперения. Утка плавала вместе с кряквами в южной части озера. И ещё увидели самца свиязи в большом скоплении уток в северной части", - уточнила Полина.

Кряквы – оседлая популяция птиц. Они остаются зимовать в Тюмени на незамерзающем водоёме во многом благодаря тому, что горожане их подкармливают. Корма пернатым достаточно, чтобы успешно перезимовать в наших суровых условиях, считают биологи. От объема съестных припасов зависит и количество уток, которые предпочитают зимовать в Тюмени. Озеро Оброчное считается самым привлекательным для них. Также уток можно заметить на Тюменке - небольшой ручей, где обычно живут до трех особей, в районе Копытово есть незамерзающий ручей, который втекает в Туру и образуется полынья, - место встречи водоплавающих.

Кстати, у уток на озере Оброчном есть специальные домики с платформой, которые установили волонтеры одной из нефтяных компаний. Они созданы для того, чтобы птицы могли сушить в них свое оперение.

Добавим, ежегодно тюменцы участвуют в акции "Серая шейка", которую проводит Тюменское отделение союза охраны птиц. Самые активные получают памятные подарки.

Анжела Лебедева