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Шилохвость и свиязь обитают на озере Оброчном в Тюмени

Общество, 13:41 24 января 2024

ИА "Тюменская линия"

Более 200 самцов и самок кряквы зарегистрировали орнитологи и любители птиц на озере Оброчном в Тюмени. Популяция уток стабильная, но из года в год встречаются редкие экземпляры.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила аспирант института биологии ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева.

"Мы провели акцию "Серая шейка" - нужно было посчитать количество водоплавающих птиц, оставшихся на зимовку. Удалось зарегистрировать больше 200 особей кряквы. Кроме них мы увидели шилохвость, она меньше кряквы и отличается окрасом оперения. Утка плавала вместе с кряквами в южной части озера. И ещё увидели самца свиязи в большом скоплении уток в северной части", - уточнила Полина.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Кряквы – оседлая популяция птиц. Они остаются зимовать в Тюмени на незамерзающем водоёме во многом благодаря тому, что горожане их подкармливают. Корма пернатым достаточно, чтобы успешно перезимовать в наших суровых условиях, считают биологи. От объема съестных припасов зависит и количество уток, которые предпочитают зимовать в Тюмени. Озеро Оброчное считается самым привлекательным для них. Также уток можно заметить на Тюменке - небольшой ручей, где обычно живут до трех особей, в районе Копытово есть незамерзающий ручей, который втекает в Туру и образуется полынья, - место встречи водоплавающих.

Кстати, у уток на озере Оброчном есть специальные домики с платформой, которые установили волонтеры одной из нефтяных компаний. Они созданы для того, чтобы птицы могли сушить в них свое оперение.

Добавим, ежегодно тюменцы участвуют в акции "Серая шейка", которую проводит Тюменское отделение союза охраны птиц. Самые активные получают памятные подарки.

Анжела Лебедева

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# Институт биологии , орнитолог , птицы , ТюмГУ , утки

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