Тюменцев приглашают на камерную выставку графики и нейрографики "Альбом пожеланий"

| Фото: «Централизованная городская библиотечная система» | Фото: «Централизованная городская библиотечная система»

Тюменцев приглашают посетить персональную выставку графики и нейрографики "Альбом пожеланий" Анастасии Романовой, которая начнет свою работу в Информационно-библиотечном центре для молодежи с 1 февраля. Увлеченная поиском смыслов художница, пожив в десятках стран с разнообразной культурой, умело применяет в своем творчестве мотивы Кипра, Италии, Китая, сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы.

Как молодой самодеятельный художник Анастасия уже имеет свой собственный язык, который проявляется в лаконичности, детальности и уравновешенности композиции, когда каждая точка находится строго на своём единственно возможном месте. Работы Анастасии Романовой несут позитивный посыл, часто имеют небольшой формат.

"Чёрно-белая графика потребовала от художницы расширить набор выразительных средств, ограниченно ввести цвет, ещё больше выделить эмоцию. При этом работы в стиле нейрографики, как инструмента гармонизации внутреннего мира человека через изображение, подчинены определенному набору правил", - отмечают организаторы.

| Фото: «Централизованная городская библиотечная система» | Фото: «Централизованная городская библиотечная система»

Познакомиться с работами художницы можно с 1 февраля до 25 марта в Информационно-библиотечном центре для молодежи по адресу ул. Червишевский тракт, 15. Вход свободный.

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