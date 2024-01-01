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Тюменская студия промдизайна разрабатывает доильного робота для сельского хозяйства

Экономика, 15:09 24 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доильного робота для одного из сельхозпредприятий Тюменской области разрабатывают в Тюменской студии промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing. Автоматическое устройство представят в августе 2024 г. Это будет реинжиниринг европейского производства.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор и основатель студии промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing, инженер машиностроения Владимир Прошин.

"Суть в том, что у них уже есть доильные роботы от европейских производителей. Но из-за санкций они не могут их обслуживать. Хотят производить собственные аппараты. Это будет, скорее всего, реинжиниринг, у заказчика есть общая концепция. Единственное, что мы от них возьмем, – это доильную часть. Эскизные 3D-модели уже есть, их нужно доработать для массового производства. Есть разница, когда ты проектируешь единичные изделия и серийные", - отметил Владимир.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменская студия промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing открыта на базе Тюменского технопарка в 2020 г. 10 специалистов – инженеры, конструкторы, проектные менеджеры, специалисты по техническим расчетам – занимаются разработкой приборов, девайсов, прототипов, опытных образцов, НИОКР для предприятий, предпринимателей Тюменской области, регионов России и зарубежья. Как заметил основатель студии, все это необходимо для оптимизации производства, запуска нового технологического производства. Основные заказчики - отрасли машиностроения, нефтегазодобычи, промпредприятия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменская студия сотрудничает с 25 странами, в том числе дальнего и ближнего зарубежья. По итогам 2023 года было 47 заказчиков, 20 % - зарубежные, остальные – российские. С введением санкций заказы от россиян стали поступать чаще, заметил Владимир Прошин: "Это связано с импортозамещением, открытием новых технологических предприятий".

В Тюменской области около 40 компаний сотрудничают со студией VS-designing. Это как отдельные производства, так и предприниматели.

Анжела Лебедева

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# инженеры-проектировщики , промышленный дизайн , тюменский технопарк

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