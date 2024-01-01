Тюменская студия промдизайна разрабатывает доильного робота для сельского хозяйства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доильного робота для одного из сельхозпредприятий Тюменской области разрабатывают в Тюменской студии промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing. Автоматическое устройство представят в августе 2024 г. Это будет реинжиниринг европейского производства.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор и основатель студии промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing, инженер машиностроения Владимир Прошин.

"Суть в том, что у них уже есть доильные роботы от европейских производителей. Но из-за санкций они не могут их обслуживать. Хотят производить собственные аппараты. Это будет, скорее всего, реинжиниринг, у заказчика есть общая концепция. Единственное, что мы от них возьмем, – это доильную часть. Эскизные 3D-модели уже есть, их нужно доработать для массового производства. Есть разница, когда ты проектируешь единичные изделия и серийные", - отметил Владимир.

Тюменская студия промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing открыта на базе Тюменского технопарка в 2020 г. 10 специалистов – инженеры, конструкторы, проектные менеджеры, специалисты по техническим расчетам – занимаются разработкой приборов, девайсов, прототипов, опытных образцов, НИОКР для предприятий, предпринимателей Тюменской области, регионов России и зарубежья. Как заметил основатель студии, все это необходимо для оптимизации производства, запуска нового технологического производства. Основные заказчики - отрасли машиностроения, нефтегазодобычи, промпредприятия.

Тюменская студия сотрудничает с 25 странами, в том числе дальнего и ближнего зарубежья. По итогам 2023 года было 47 заказчиков, 20 % - зарубежные, остальные – российские. С введением санкций заказы от россиян стали поступать чаще, заметил Владимир Прошин: "Это связано с импортозамещением, открытием новых технологических предприятий".

В Тюменской области около 40 компаний сотрудничают со студией VS-designing. Это как отдельные производства, так и предприниматели.

Анжела Лебедева