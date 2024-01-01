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Владимир Якушев: Уральский федеральный округ показал высокий результат по уровню достижения национальных целей

Политика, 17:32 24 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три субъекта Уральского федерального округа вошли в топ-10 регионов страны по уровню достижения нацпроектов в 2023 году. Абсолютный результат показала Тюменская область, занявшая первое место, - 100 %.

На пятом месте - Ямало-Ненецкий автономный округ - 99,93 %. Замыкает десятку Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - 99,87 %. Челябинская область – на 12 месте, 99,78 %, Свердловская – на 24 месте, 99,52 %, Курганская - на 33 месте, 99,25 %.

Уральский федеральный округ, по словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, показал высокий результат по уровню достижения национальных целей - все уральские регионы выполнили национальные проекты в 2023 году на более чем 99 %.

"Жители округа видят положительные изменения, - отметил Владимир Якушев. - Выполнение задач по нацпроектам является приоритетом в деятельности региональных команд".

Национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина. Работы по данному направлению находятся под личным контролем полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, сообщает пресс-служба полпредства.

При составлении рейтинга учитывались количество проведенных мероприятий, построенных или отремонтированных объектов, финансирование, выполнение планов по национальным проектам и исполнение региональных программ.

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# Владимир Якушев , национальные проекты

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