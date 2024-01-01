Тюменской пенсионерке дали три года условно за пьяное ДТП

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тобольский районный суд признал виновной 74-летнюю пенсионерку, которая на своем автомобиле попала в ДТП будучи в нетрезвом состоянии. Вместе с ней ехал ее маленький пассажир — пятилетний внук, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела следует, что 18 июня 2023 года пожилая женщина с ребенком на автомобиле Datsun ехала в сторону СНТ "Садовод". Находясь в состоянии опьянения, она неверно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и съехала с проезжей части. В результате машина врезалась в дерево.

Внук серьезно пострадал и попал в больницу. Бабушка ребенка в судебном заседании вину признала полностью, раскаялась, принесла извинения, ухаживала за внуком в период лечения и после него.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.