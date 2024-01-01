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Квитка: результаты реализации нацпроектов видны во всех районах Тюменской области

Общество, 14:47 25 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Результаты реализации национальных проектов в Тюменской области видны во всех муниципальных образованиях региона. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы Иван Квитка.

"Новые современные школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, дороги и спортивные комплексы — всё направлено на укрепление качества жизни, ориентировано на запросы граждан", - подчеркнул он.

Депутат Госдумы уверен, что область достигла значительных результатов по 11 национальным проектам, благодаря политике президента России и эффективной работе руководства нашего региона.

Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году. Правительство области активно и эффективно ведут работу над развитием демографии, здравоохранения, образования, малого и среднего предпринимательства, жилищной сферы, культуры, дорожной безопасности, экологии, цифровой экономики, повышением производительности труда и развитием международной кооперации и экспорта.

"Национальные проекты в нашей стране охватывают все ключевые сферы жизни. Их запуск – это инициатива президента России. Они призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого", – сказал губернатор Александр Моор.

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# Александр Моор , Иван Квитка , нацпроекты

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