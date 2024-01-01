Тюменцам рассказали, в какой крови больше всего нуждается станция переливания

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все отрицательные группы крови важны для Тюменской станции переливания. В первую очередь - это первая и четвертая. Хотя бывают случаи, когда необходима и самая популярная - первая положительная.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный врач Тюменской станции переливания крови Александр Гаврилей.

"Доноры с отрицательным резусом меньше болеют. Для нас все доноры важны. Бывает и первая положительная, которой большинство – 32 процента на территории, ее иногда бывает дефицит. Много больных, нуждающихся в переливании, именно с первой группой", - уточнил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам Александра Гаврилея, из общего количества доноров 10 % имеют отрицательный резус-фактор.

Средний возраст доноров региона – 30-50 лет. Верхней планки донорства нет, главное, чтобы позволяло здоровье, отметил врач. Человек, который решил сдавать кровь, должен правильно питаться, вести здоровый образ жизни, быть физически активным.

Доноры пользуются господдержкой – два дня отпуска в день сдачи крови и в любой другой по желанию. Компенсация на питание – 840 рублей после каждой кроводачи. Сдать кровь можно один раз в 60 дней. Женщинам – четыре раза в год, мужчинам – пять.

В Тюменской области активно развивается волонтерское донорское движение.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестикурсница ТМУ, руководитель движения "Волонтеры-медики" Наталья Бородина донорам стала пять лет назад. На ее счету 31 плазмодача.

Началось все с экскурсии на станцию переливания крови, которую провел почетный донор России, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, активист ТРОО "Ассоциация выпускников Тюменского ГМУ" Станислав Муравьев.

"Одно из направлений нашей деятельности – донорство крови и донорство костного мозга. Важно, чтобы мы могли обеспечить станцию переливания крови необходимым объемом крови, компонентов и плазмы. И важно, чтобы донорство было кадровым и регулярным", - уверена Наталья Бородина.

76 сотрудников и выпускников вуза и 29 студентов участвовали в сдаче крови в День студента. В их числе и ректор Иван Петров. Для него это третий раз.

"Сейчас у нас заканчивается зимняя сессия, студенты волнуются, кто-то доучивает, кто-то пытается получить более высокую оценку. Только в этом сложность – не все студенты могут принять участие в этой акции. А так они у нас активные и точно не равнодушные", - отметил Петров.

Активных студентов-доноров и студентов-авторов лучших санитарных бюллетеней, поднимающих актуальные вопросы донации крови и донорства костного мозга, отметили подарками.

Анжела Лебедева