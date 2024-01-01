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Тюменцам рассказали, в какой крови больше всего нуждается станция переливания

Общество, 13:19 25 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все отрицательные группы крови важны для Тюменской станции переливания. В первую очередь - это первая и четвертая. Хотя бывают случаи, когда необходима и самая популярная - первая положительная.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный врач Тюменской станции переливания крови Александр Гаврилей.

"Доноры с отрицательным резусом меньше болеют. Для нас все доноры важны. Бывает и первая положительная, которой большинство – 32 процента на территории, ее иногда бывает дефицит. Много больных, нуждающихся в переливании, именно с первой группой", - уточнил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам Александра Гаврилея, из общего количества доноров 10 % имеют отрицательный резус-фактор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Средний возраст доноров региона – 30-50 лет. Верхней планки донорства нет, главное, чтобы позволяло здоровье, отметил врач. Человек, который решил сдавать кровь, должен правильно питаться, вести здоровый образ жизни, быть физически активным.

Доноры пользуются господдержкой – два дня отпуска в день сдачи крови и в любой другой по желанию. Компенсация на питание – 840 рублей после каждой кроводачи. Сдать кровь можно один раз в 60 дней. Женщинам – четыре раза в год, мужчинам – пять.

В Тюменской области активно развивается волонтерское донорское движение.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестикурсница ТМУ, руководитель движения "Волонтеры-медики" Наталья Бородина донорам стала пять лет назад. На ее счету 31 плазмодача.

Началось все с экскурсии на станцию переливания крови, которую провел почетный донор России, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, активист ТРОО "Ассоциация выпускников Тюменского ГМУ" Станислав Муравьев.

"Одно из направлений нашей деятельности – донорство крови и донорство костного мозга. Важно, чтобы мы могли обеспечить станцию переливания крови необходимым объемом крови, компонентов и плазмы. И важно, чтобы донорство было кадровым и регулярным", - уверена Наталья Бородина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

76 сотрудников и выпускников вуза и 29 студентов участвовали в сдаче крови в День студента. В их числе и ректор Иван Петров. Для него это третий раз.

"Сейчас у нас заканчивается зимняя сессия, студенты волнуются, кто-то доучивает, кто-то пытается получить более высокую оценку. Только в этом сложность – не все студенты могут принять участие в этой акции. А так они у нас активные и точно не равнодушные", - отметил Петров.

Активных студентов-доноров и студентов-авторов лучших санитарных бюллетеней, поднимающих актуальные вопросы донации крови и донорства костного мозга, отметили подарками.

Анжела Лебедева

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# Александр Гаврилей , Областная станция переливания крови , Тюменский медицинский университет

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