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Проект "Морфология улиц" вновь выбрали площадкой для конкурса Росмолодёжь. Гранты

Общество, 17:21 25 января 2024

группа "мультицентр "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: группа "мультицентр "Контора пароходства" во ВКонтакте

Паблик-арт проект "Морфология улиц" снова станет площадкой конкурса Росмолодёжь. Гранты в 2024 году. Всего на конкурс поступило 182 заявки от 61 субъекта Российской Федерации, сообщают организаторы.

По результатам оценки конкурс проведут на 78 площадках разного уровня — от всероссийских до муниципальных. Так, были выбраны семь всероссийских молодёжных площадок проведения, семь — окружных и межрегиональных, 30 — региональных, 10 — муниципальных и межмуниципальных, а также 24 молодёжных площадки, которые организуют НКО. Полный список размещен на сайте Росмолодежи.

Напомним, "Морфология улиц" развивает уличное искусство в Тюмени, приглашает художников для создания арт-объектов и экспертов для лекций. В прошлом году было 16 проектов-победителей. Всего экспертам представляли 29 инициатив.

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# гранты , Морфология улиц , Росмолодежь

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