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Тюменская область вышла в финал премии Russian Travel Awards

Общество, 19:06 25 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число финалистов III Всероссийской премии Russian Travel Awards. Регион отмечен в номинации "Регион устойчивого туризма".

Право на участие в финале в номинации также получили Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Москва. Финалистов определил проект "Экософия" президентской программы "Россия — страна возможностей" и комитет по развитию устойчивого туризма РСТ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards пройдет в Санкт-Петербурге 19−21 февраля 2024 года.

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