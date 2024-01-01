Тюменская область вышла в финал премии Russian Travel Awards
Общество, 19:06 25 января 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Тюменская область вошла в число финалистов III Всероссийской премии Russian Travel Awards. Регион отмечен в номинации "Регион устойчивого туризма".
Право на участие в финале в номинации также получили Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Москва. Финалистов определил проект "Экософия" президентской программы "Россия — страна возможностей" и комитет по развитию устойчивого туризма РСТ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards пройдет в Санкт-Петербурге 19−21 февраля 2024 года.