  • 26 января 202426.01.2024пятница
  • USD88,6562
    EUR96,6365
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменском районе водитель Nissan March сбила женщину на тротуаре

Происшествия, 13:31 26 января 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель и пешеход пострадали в ДТП на тротуаре в поселке Боровском Тюменского района 26 января, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 43-летняя водитель автомобиля Nissan March не справилась с управлением и автомобиль выехал на тротуар, где в это время шла 45-летняя женщина. Затем машину отбросило в дерево.

Женщина-пешеход и водитель госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 26.01.2024Более 1,3 тыс. кубов карантинного леса хотело продать предприятие из Югры
13:31 26.01.2024В Тюменском районе водитель Nissan March сбила женщину на тротуаре
12:25 26.01.2024Жительницу Ялуторовска будут судить за гибель троих детей
11:30 26.01.2024700 тыс. рублей задолжал детям житель Ялуторовска