В Тюменском районе водитель Nissan March сбила женщину на тротуаре

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель и пешеход пострадали в ДТП на тротуаре в поселке Боровском Тюменского района 26 января, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 43-летняя водитель автомобиля Nissan March не справилась с управлением и автомобиль выехал на тротуар, где в это время шла 45-летняя женщина. Затем машину отбросило в дерево.

Женщина-пешеход и водитель госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.