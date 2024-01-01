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230 электронных услуг доступны жителям Тюменской области на портале Госуслуг

Общество, 16:37 26 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

230 электронных услуг доступны жителям Тюменской области на региональном портале Госуслуг. Пользователи оценили удобство такой формы на 4,23. Наибольшая доля поданных онлайн заявлений приходится на получение льгот и выплат, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

За год из 34 тысяч всех заявлений на социальную помощь половина составлены в электронном виде. А из 25 тыс. заявлений, которые подали получатели справок про использованные меры соцподдержки и о статусе многодетной семьи, 99 % поданы через Госуслуги.

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# поддержка , портал Госуслуги

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