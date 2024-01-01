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Тюменская "Жемчужина Сибири" на 100% готова ко Всероссийской спартакиаде сильнейших

Спорт, 18:27 26 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады сильнейших пройдут в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 9 по 18 февраля. Они соберут около 560 участников: спортсменов, а также представителей команд, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Спартакиаду сильнейших примут пять регионов страны: кроме Тюменской, это Челябинская и Свердловская области, а также Красноярский и Краснодарский край. Более 2,5 тыс. участников будут бороться за награды в 14 олимпийских видах спорта.

"Что касается нашего регионального плана подготовки, то на сегодняшний день центр "Жемчужина Сибири" на 100% готов к проведению стартов. Трассы соответствуют международным стандартам, решены вопросы с проживанием и питанием участников, с обеспечением общественного порядка и безопасности, медицинским сопровождением. Честь нашего региона на Всероссийской Спартакиаде будут отстаивать сильнейшие спортсмены в двух видах: лыжных гонках и биатлоне, так что мы приглашаем болельщиков поддержать участников", - сказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Для подготовки лыж и инвентаря в центре "Жемчужина Сибири" будет работать 119 вакс-кабин. Организована и работа медиацентра. У болельщиков есть возможность приобрести билеты не только на трибуны, но и на трассу соревнований. Билеты можно приобрести по ссылке или на сайте kassy.ru.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

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