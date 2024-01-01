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Тюменские врачи остановили сердце мужчины для его дальнейшего спасения

Общество, 12:45 27 января 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи спасли 60-летнего мужчину из Тобольска с разрывом аорты. За ужином он резко почувствовал боль в спине, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Пациента с помощью Тюменского центра медицины катастроф экстренно доставили в ОКБ № 1. Бригаде медиков предстояло удалить расслоённый участок аорты и заменить его на синтетический протез. Такая операция требует слаженной работы всей операционной бригады. Любая ошибка или промедление могут привести к осложнениям, несовместимым с жизнью.

"Для того чтобы обеспечить данную операцию, мы остановили сердце на два часа. Этот метод по югу Тюменской области применяется только в ОКБ N1. Далее мы обеспечили раздельное и независимое друг от друга кровоснабжение нижней части тела и головного мозга. Тело пациента охладили до 19,0 градусов с последующим согреванием", - рассказал врач-перфузиолог ОКБ №1 Константин Касапов.

Медицинская команда билась за жизнь пациента восемь часов. Операция прошла успешно. Мужчина был переведен в реанимацию, быстро пришел в сознание, а вскоре его перевели в обычную палату.

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# ОКБ №1 , Центр медицины катастроф

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