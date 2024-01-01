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Более 80 % сельхозтехники готово к посевной в Тюменской области

Экономика, 15:54 29 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 80 % сельскохозяйственной техники готово к посевной в Тюменской области. Об этом сообщает департамент АПК региона.

Помогать аграриям сеять в этих весенне-полевых работах будут 3 тыс. 725 тракторов, 2 тыс. 718 сеялок, в том числе 1 тыс. 820 сеялок прямого посева, а также 1 тыс. 84 культиватора.

Для ремонта имеется 264 мастерских, из них 209 отапливаемых, 412 гаражей и стоянок (229 отапливаемые). Сформировано 273 ремонтных звена, где работают 1 тыс. 12 человек. Имеются необходимые материалы, оборудование, инструменты, запасные части.

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# аграрии , АПК , посевная кампания , сельское хозяйство

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