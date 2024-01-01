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Тюменки примут участие во втором Всероссийском форуме "Женское движение Единой России"

Общество, 10:02 30 января 2024

Telegram-канал председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой

Тюменки примут участие во втором Всероссийском форуме "Женское движение Единой России", который пройдет в Москве в начале февраля. Регионы Уральского федерального округа участвуют в работе площадки "Экономика, занятость, общество".

Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

"Тюменской области есть о чем рассказать – во всероссийских рейтингах качества жизни и инвестпривлекательности мы в лидерах. В 2023 году регион был в числе лучших по вводу жилья на одного жителя и производству продукции сельского хозяйства в расчете на человека. В конце года зафиксированы рост промышленности и минимальные показатели безработицы", - поделилась она.

Светлана Иванова добавила, что в регионе создана благоприятная среда для самореализации женщин во многих сферах. Тюменки руководят предприятиями, работают в органах власти, социальных учреждениях, являются активными общественниками, волонтерами.

"Кроме того, они - любящие матери, жены и хранительницы очага. Мягкая сила женщин направлена на развитие городов и регионов, величие России", - подчеркнула председатель.

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# гордума , Светлана Иванова

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