34 автобуса приобрели в Тюмени в 2023 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 автобуса приобрели по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в Тюмени в 2023 году. В результате за два последних года автопарк пополнился 114 автобусами ЛиАЗ, сообщает городская администрация.

Автобусы отвечают современным требованиям, предъявляемым к подвижному составу. Общая вместимость каждого рассчитана на 115 пассажиров. Машины окрашены в уже привычный горожанам зеленый цвет и брендированы в стилистике "Тюменского транспорта" и нацпроекта.

Отличительная особенность нового транспорта – низкопольная компоновка, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также система "книлинг", обеспечивающая наклон кузова по направлению к посадочной платформе. На автобусах установлены электронные маршрутоуказатели с более высоким разрешением, которые позволяют выводить информацию в различных цветовых вариантах. Также имеется оборудование для внешнего озвучивания наименований остановочных пунктов, которое позволяет слабовидящим пассажирам лучше распознавать номера автобусов, прибывающих на остановки.

Первые ЛиАЗы уже вышли на востребованные городские маршруты.

Всего в 2023 году по нацпроекту в 64 российских региона поставлено 4,4 тыс. транспортных средств для пассажирских перевозок. Поставки продолжатся и в этом году, 81 регион получит еще свыше 7 тыс. единиц пассажирского транспорта.