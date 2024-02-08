Тюменские студенты-иностранцы отметят Новый год по восточному календарю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Празднование Нового года по восточному календарю пройдет на ул. Мельникайте, 70 в Тюмени 9 февраля. Начало — в 17 часов.

В программе — чайная церемония, китайские шахматы, мастер-классы по китайской каллиграфии, игре на музыкальном старинном инструменте эрху, а также концерт. Студенты исполнят национальные песни и танцы. В празднике принимают участие студенты-иностранцы трех вузов.

Как сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета, празднование Нового года по восточному календарю ТИУ ежегодно организует с Ассоциацией иностранных студентов ТюмГУ и ТМУ.