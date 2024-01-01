Владимир Якушев: у регионов УФО накоплен успешный опыт работы фонда "Защитники Отечества"

| Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO

Большинство вопросов, поступающих в филиалы фонда "Защитники Отечества", успешно решаются в Тюменской области, на Югре и на Ямале. Однако есть проблемы, для решения которых необходимы изменения нормативно-правовой базы. В частности, речь идёт об оформлении документов, доступе к льготам и мерам поддержки, совершенствовании механизмов получения медицинской, юридической помощи и др.

К такому выводу пришли участники совещания полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов округа. Центральной темой стала работа филиалов фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба полпредства.

"Вопросы, которые сегодня прозвучали, мы забираем в работу. Часть из них уже прорабатывается на федеральном уровне. Ряд вопросов, в том числе связанных с дополнительными мерами поддержки, регионы также прорабатывают на своём уровне. У субъектов УФО в этом направлении накоплен большой и успешный опыт", - отметил Владимир Якушев.

Госфонд "Защитники Отечества" создан по решению президента России. С 1 июня 2023 года во всех регионах УФО начали работать филиалы фонда. За это время в региональные отделения фонда в Югре поступило 15 тыс. вопросов, Тюменской области - 7,1 тыс. вопросов, ЯНАО - 4,3 тыс. вопросов.