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Россия ввела временные ограничения на ввоз некоторых видов семян

Экономика, 17:12 30 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран введен до конца 2024 года. Ограничения коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы, сообщает правительство РФ.

Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн. Он рассчитан минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян, отметили в кабмине.

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# Минсельхоз , Правительство РФ , семена

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