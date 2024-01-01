В Тюмени нашли водителя, прокатившего друга на санках по центру города
Происшествия, 20:15 30 января 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Водителя, который прокатил друга на санках, прицепленных к автомобилю, нашли в Тюмени. Видео они выложили в социальных сетях. Нарушителем оказался 19-летний студент. Его нашли при помощи видеокамер и системы "Паутина", сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Парня привлекли к ответственности за езду без госномеров на машине и перевоз пассажира вне кузова машины. Общая сумма штрафа составила 6 тыс. рублей.