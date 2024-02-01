Пресс-конференция о проведении в Тюмени Pari-Кубка лиги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Программа Pari-Кубка лиги в Тюмени. Презентация официального мяча, жеребьевка времени полуфиналов, матч легенд футзала между сборной Суперлиги и сборной Тюменской области" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 1 февраля в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие замдиректора департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер, главный тренер МФК "Тюмень" Денис Абышев, исполнительный директор суперлиги мини-футбола Иван Шабанов и медиа-директор суперлиги мини-футбола Валерий Чумаченко.