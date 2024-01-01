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Ялуторовчане выносили из магазинов в Тюмени бытовую химию

Происшествия, 12:14 31 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двоих жителей Ялуторовска задержала полиция по подозрению в серии краж из магазинов и грабеже, сообщает УМВД по Тюменской области. Предварительно, сумма общего ущерба по всем преступлениям составила около 100 тыс. рублей.

В полицию Тюмени поступил ряд заявлений о кражах бытовой химии и шоколада из сетевых магазинов. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что к преступлениям причастны одни и те же лица.

Ранее судимых мужчин 1979 и 1987 годов рождения задержали. Они признались в содеянном и пояснили, что целенаправленно заходили в торговые точки для хищения товаров с последующей продажей.

Злоумышленники складывали товары со стеллажей товары в рюкзак и пакет, после чего выходили из торгового помещения, минуя кассу. Установлена их причастность к 17 преступлениям.

Кроме того, один из мужчин подозревается в грабеже. В конце 2023 года в одном из дворов он выхватил у женщины сумку, в которой находился телефон стоимостью 16 тыс. рублей, и скрылся.

Возбуждены уголовные дела статьям "Кража" и "Грабеж".

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# грабежи , кража , уголовное дело

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