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От юных тюменских писателей ждут работы на конкурс "Солнечные страницы детства"

Общество, 13:42 31 января 2024

vk.com/mendeleevka72 | Фото: vk.com/mendeleevka72

Заявки на конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" принимают до 7 февраля. Участниками могут стать писатели в возрасте от пяти до 21 года, семьи и детские коллективы, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

К 30 января на конкурс заявилось уже более 30 юных творцов из Тюмени и Тюменской области. Лидеры по числу присланных рукописных книг – Абатский район и Ялуторовск.

Организаторы напоминают, чтобы принять участие в "Солнечных страницах детства", нужно оформить в виде книги стихи или прозу собственного сочинения. Принимаются произведения тематики: "Слушать природу сердцем", "Познаём народы, страны – познаём себя", "Любимая сердцем малая Родина", "Вслед за тюменской сказкой" и "Тихая книга".

Подробная информация – на сайте.

Победителей "Солнечных страниц детства" объявят на торжественной церемонии 16 февраля в 12 часов в обновленной Детской библиотеке им. Лагунова на Тульской, 4/3.

Рукописные книги принимают по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59. Справки по телефон: 8 (3452) 56-53-00, 56-50-53.

Возрастное ограничение: 0+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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