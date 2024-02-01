Ресторан и винный бар планируют открыть в доме Панкратьева в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько заведений общепита планируют открыть в памятнике архитектуры "Дом Н. Л. Панкратьева" в Тюмени после реставрации. Об этом ИА "Тюменская линия" сообщил гендиректор редевелоперской компании "Колесник" Сергей Колесник.

"На первом этаже будет один ресторан и маленький барчик либо маленькая кофейня, на втором этаже мы уйдем в сторону чего-то, связанного с кофе и вином, возможно, это будет винный бар с элементами кофейни. Уже большой лист ожидания среди арендаторов, потому что место шикарное", — пояснил он.

Бар на первом этаже будет обращен к скверу Згерского — участку между зданий № 25 и № 29 по ул. Республики, которые планируют благоустроить город.

По словам Сергея Колесника, главная задача при реставрации дома Панкратьева — сделать так, чтобы здание соответствовало современным нормам использования, при этом не нарушая исторический облик. Предметом охраны и восстановления в случае с этим домом также является сохранившаяся на потолках второго этажа лепнина.

В ходе реставрации восстановят исторический элемент, который не дошел до наших дней. По историческим фотографиям видно, что к каменному дому ранее примыкало деревянное здание, которое не сохранилось. Оно и служило основным входом, лестница в нем вела на второй этаж каменного особняка. Эту лестницу восстановят.

Реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения планируют начать летом 2024 года.

Двухэтажное каменное здание выстроено в начале XX века в неоренессансной стилистике по заказу Николая Лаврентьевича Панкратьева, крестьянина Богородского уезда Московской губернии. Панкратьев вел торговлю мануфактурными товарами. Первый этаж занимал магазин, в котором продавались галантерейные и игольные товары, белье и парфюмерия, а на втором жил сам Панкратьев с семейством.

Влада Нерадовская