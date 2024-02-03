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В Тюмени стартовал Кубок России по лыжным гонкам

Спорт, 09:10 03 февраля 2024

vk.com/csp72 | Фото: vk.com/csp72

VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам стартует в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 3 февраля.

В первый день пройдут спринтерские гонки среди женщин и мужчин. Забеги в 11 и 11 часов 40 минут соответственно. Финальные старты - с 13 до 15 часов 10 минут.

4 февраля масс-старт свободным стилем у женщин начнется в 11 часов, у мужчин в 12 часов 30 минут.

В рамках Кубка выступят спортсмены, которые будут представлять Тюменскую область на Всероссийской спартакиаде сильнейших, сообщает региональный инфоцентр.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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