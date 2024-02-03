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Тюменские строители возвели больше половины опор моста через Обь

Экономика, 12:07 03 февраля 2024

АО "Мостострой -11"

Мост через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре является крупнейшим строящимся инфраструктурным объектом Уральского федерального округа. Из 16 опор возведены девять. Строительство ведет АО "Мостострой - 11".

По информации пресс-службы полпреда президента РФ в УФО, завершить строительство оставшихся конструкций планируется до весеннего паводка 2024 года. Специалисты работают на объекте круглосуточно в двухсменном режиме. Ежедневно в строительстве задействовано более 650 человек и 180 единиц техники.

АО "Мостострой -11" АО "Мостострой -11" АО "Мостострой -11" АО "Мостострой -11" ﻿

Строительство моста в районе Сургута началось в июле 2022 года. В церемонии принял участие полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Необходимость строительства второго мостового перехода через Обь в районе Сургута была поддержана президентом Владимиром Путиным. Проект предусматривает возведение четырехполосной автодороги протяженностью более 45 км, в том числе уникального моста длиной 1,76 км.

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# Владимир Якушев , мост , Мостострой 11 , Сургут

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