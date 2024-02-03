Депутат Госдумы РФ Александр Ремезков провел прием граждан в Тюмени

| Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" | Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков провел прием граждан в Тюмени. Горожане просили помощи в решении острых жилищно-коммунальных проблем, обратились с законодательными инициативами социальной направленности.

Пенсионерка Ирина Владимировна и мать-одиночка Светлана пожаловались депутату Госдумы на то, что им отказывают в заключении договоров найма жилого помещения и, по сути, выселяют из общежития Колледжа производственных и социальных технологий в Тюмени. Александр Ремезков направит запрос губернатору Тюменской области Александру Моору и прокурору Тюменской области Владимиру Московских с просьбой проверить законность действий руководства колледжа.

Ольга Николаевна от имени жителей дома №103 по ул. Широтной попросила депутата посодействовать в ускорении капремонта. Также обратилась с просьбой повлиять на ситуацию с мусорными баками.

Александр Ремезков направит депутатский запрос в департамент жилищного-коммунального хозяйства Тюменской области с просьбой изыскать возможности для скорейшего решения этой проблемы. Он взял под личный контроль решение этого вопроса.

Иван Алексеевич обратился к депутату Госдумы от инициативной группы граждан с жалобой на нарушение прав граждан, чьи объекты недвижимости попали в зону комплексного развития территории в районе улиц Холодильная – Елизарова – Мельникайте. Ремезков намерен обратиться в прокуратуру Тюменской области и Генпрокуратуру России с просьбой проверить соблюдение требований закона при проведении мероприятий по КРТ, дать объективную правовую оценку действий чиновников, защитить законные интересы граждан.

Председатель тюменской общественной организации по защите прав потребителей жилищных услуг Юрий Долгушин, который активно сотрудничает с региональным отделением партии "Справедливая Россия - За правду" в Тюменской области, обратился к депутату Ремезкову с законодательной инициативой - внести изменения в федеральных законах, которые будут способствовать сокращению очередей граждан, нуждающихся в социальном найме жилых помещений.

Александр Ремезков отметил, что внимательно изучит это предложение, доведет его до сведения коллег по фракции СРЗП в Госдуме России, чтобы эта инициатива была учтена в дальнейшей законотворческой работе.