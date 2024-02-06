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В Сладковском районе построят водовод протяженностью 20 км

Экономика, 10:57 06 февраля 2024

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Водовод протяженностью 20 км начнут строить в Сладковском районе в 2024 году. На работы строителям отведен год, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Создание инфраструктуры позволит обеспечить чистой питьевой водой более 1 тыс. 600 жителей населенных пунктов Маслянского сельского поселения. А также почти 900 жителей пос. Майский Абатского района.

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# водопровод , ЖКХ , Сладковский район , чистая вода

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