В Сладковском районе построят водовод протяженностью 20 км
Экономика, 10:57 06 февраля 2024
| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
Водовод протяженностью 20 км начнут строить в Сладковском районе в 2024 году. На работы строителям отведен год, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Создание инфраструктуры позволит обеспечить чистой питьевой водой более 1 тыс. 600 жителей населенных пунктов Маслянского сельского поселения. А также почти 900 жителей пос. Майский Абатского района.