Редкое издание о Скрябине 1915 года представят тюменцам на лектории "Книга и музыка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Скрябин и его современники" пройдет в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 14 февраля в 17 часов 30 минут. Она состоится в рамках литературно-музыкального лектория "Книга и музыка".

Гостям представят редкое издание из коллекции Тюменского Александровского училища — книгу Евгения Гунста "Скрябин и его творчество", вышедшую в 1915 году в Москве. Она содержит иллюстрации Леонида Пастернака.

Лектор — кандидат исторических наук, заведующая отделом фондовых коллекций и социокультурных проектов библиотеки ТюмГУ Светлана Буджерак. Классические вокальные произведения российских композиторов конца XIX — начала XX веков исполнят студенты колледжа искусств Тюменского государственного института культуры.

Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.