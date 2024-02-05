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Спартакиада по зимним видам спорта откроется в Челябинской области

Общество, 20:41 05 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования сильнейших по зимним видам спорта пройдут с 9 по 18 февраля в пяти регионах России, в их числе – Челябинская, Тюменская и Свердловская области. Открытие спартакиады сильнейших состоится 9 февраля на ледовой арене "Трактор" в Челябинске, сообщает Telegram-канал UrFO_INFO.

В соревнованиях по зимним видам спорта примут участие самые сильные спортсмены России и Белоруссии. Хедлайнером церемонии открытия в Челябинске станет певец Niletto, а ведущим – олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Челябинская область примет старты по восьми видам спорта фигурное катание, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл, женский хоккей, конькобежный спорт и шорт-трек.

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# спартакиада , Челябинская область

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