Спартакиада по зимним видам спорта откроется в Челябинской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования сильнейших по зимним видам спорта пройдут с 9 по 18 февраля в пяти регионах России, в их числе – Челябинская, Тюменская и Свердловская области. Открытие спартакиады сильнейших состоится 9 февраля на ледовой арене "Трактор" в Челябинске, сообщает Telegram-канал UrFO_INFO.

В соревнованиях по зимним видам спорта примут участие самые сильные спортсмены России и Белоруссии. Хедлайнером церемонии открытия в Челябинске станет певец Niletto, а ведущим – олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Челябинская область примет старты по восьми видам спорта фигурное катание, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл, женский хоккей, конькобежный спорт и шорт-трек.