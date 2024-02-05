Ограничения с дороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск сняты

Все ограничения в движении, введенные ранее на федеральной автодороге Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

“Весь транспорт движется без ограничений. Выбирайте безопасную скорость и будьте внимательны”, – сказали в ГИБДД.

Напомним, ранее 5 февраля на 480-м км федеральной автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на границе Курганской области и Бердюжского района Тюменской области автоинспекторы останавливали тяжеловесный транспорт и пассажирские автобусы. В связи с ограничениями, введенными из-за плохой погоды. Транспортные средства размещали на парковке.