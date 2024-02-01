Юные тюменцы осваивают журналистские навыки в Центре медиакомпетенций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы от 12 до 17 лет осваивают журналистские навыки в Центре медиакомпетенций в Тюмени. Здесь подростков бесплатно учат писать сценарии, выставлять свет, снимать на камеру и монтировать.

Центр медиакомпетенций начал работу в октябре 2023 года. Он организован на базе модельной библиотеки им. М.М. Пришвина на ул. Ватутина, оснащенной по последнему слову техники. Здесь есть профессиональный свет, фотоаппараты, штативы, все, что нужно журналисту. Презентации выводят на экран. Монтировать детей учат на компьютерах и ноутбуках, которые здесь также имеются.

"Даже если ребята не станут работниками СМИ в будущем, навыки не будут лишними в их жизни. Например, те же публичные выступления, которым мы обучаем, пригодятся им уже сейчас, в школе. Умение общаться, дружить, быть уверенным в себе, открытым, иметь медианавыки — все это будет полезным в совершенно в любой профессии", — сказала журналист, куратор Центра медиакомпетенций Вера Комарова.

Первой большой работой подростков стал короткометражный документальный фильм, посвященный писателю Владиславу Крапивину. До этого ребят познакомили со всеми профессиями. Дети распределились по ролям, самостоятельно записывали интервью, сами снимали. Готовую работу выложили в сообществе в конце января 2024 года.

Сейчас ребята работают над документальным проектом о своих любимых учителях. Подростки уже отсняли два интервью. "Я предложила снять видео в классах, чтобы потом их соединить, но дети решили пригласить учителей в библиотеку. Здесь мы все вместе выставляли свет, камеры и записывали интервью", — добавила Вера Комарова.

Присоединиться могут все желающие. Встречи проходят по субботам с 12 часов в библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14) и с 15 часов в библиотеке журналистики (ул. Геологоразведчиков, 38). В чате каждой библиотеки насчитывается по 40 человек, интересующихся данной темой.

"Библиотека имени Пришвина находится в отдаленном районе. Не каждый ребенок может туда приехать. Библиотека журналистики на улице Геологоразведчиков не так оснащена как Центр медиакомпетенций на улице Ватутина, но там другой колорит. Сюда приходит другая аудитория. Можно встретить и взрослых людей. Инициатором того, чтобы это учреждение назвали библиотекой журналистики был редактор газеты "Тюменский курьер" Рафаэль Соломонович Гольдберг. Он также создал здесь выставку с корифеями тюменской журналистики такими как Анатолий Туринцев, Виктор Строгальщиков, Анатолий Мокроусов. Из своей домашней библиотеки Рафаэль Соломонович принес книги по теме. Здесь мы говорим о прошлом журналистики, учимся навыкам медиакомпетенций", — добавила Вера Комарова.

Подобные встречи в будущем хотят организовать и в библиотеках в других районах Тюмени.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова