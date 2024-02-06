Тюменский завод ЖБИ-3 создаст проект и построит стационар психиатрической больницы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специализированный застройщик "Завод ЖБИ-3" Тюмени выполнит проектирование и строительство стационара на ул. Сосновая, 19 пос. Винзили Тюменского района. Проект здания планируется подготовить в четвертом квартале 2024 года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

После получения положительного заключения госэкспертизы проекта начнётся строительство. По медико-техническому заданию на проектирование в новом здании будут размещены: 44 палаты для пациентов, 22 - для удобства лиц с ОВЗ; пять кабинетов приёма врачей, отдельные кабинеты релакс-терапии, арт-терапии, кинотерапии и трудовой терапии, тренажёрный зал и зал лечебной физкультуры, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет функциональной диагностики, буфет, помещения для персонала и вспомогательные помещения.

Планируемая площадь здания - около 2,6 тыс. кв. метров. В нём будут располагаться отделение психосоциальной реабилитации и психотерапевтическое отделение. Строительство нового корпуса повысит качество оказания своевременной специализированной медицинской помощи населению по профилю "психиатрия".

Ввод в эксплуатацию здания стационарного отделения планируется в первом квартале 2026 года.