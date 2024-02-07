Около 30 постоянных волонтеров помогают бездомным животным в тюменском фонде "Потеряшки"

| Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте

Около 30 постоянных волонтеров-кураторов и тысячи добровольцев помогают бездомным питомцам в Тюменском фонде помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"". Есть активисты, оказывающие финансовую помощь, есть те, кто занимается перевозками, передержкой кошек, собак и многим другим.

"Некоторые с нами практически с самого открытия. Некоторые из девочек приходили и помогали нам еще с 15 лет. Со временем они выросли, получили профессию, завели семью, но до сих пор с нами. На самом деле у нас много благотворителей, их невозможно сосчитать. Есть юридические и физические лица. Причем это в основном девушки разного возраста, кто-то помогает нам и на пенсии", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор фонда "Потеряшки" Марина Бобоха.

Работа фонда началась с одного идейного вдохновителя – Евгении Здорновой. Тюменка увидела бездомную собаку с травмой и решила ее вылечить. Потом к ней присоединились другие волонтеры, а спустя время пришла мысль запустить горячую линию. В феврале 2009 года был официально зарегистрирован сам фонд. Марина Бобоха пришла к ним в 2021 году. Как и большинство активистов, она увидела пост о передержке кошки.

| Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте

"Были страхи, но все же решились ее взять. В итоге она у нас осталась, а потом мне стало интересно, как работают "Потеряшки", и я стала изучать, вникать. На тот момент как раз опубликовали запись о поиске новых волонтеров, решила присоединиться. Два года занималась кураторством, помогала пристраивать котят. Постепенно брала и другие обязанности, предлагала идеи, участвовала в акциях. Осенью 2023 года у нас была смена руководства, и на эту должность предложили меня. Теперь это основное мое место работы", - поделилась руководитель.

Сейчас на попечении фонда около 250 питомцев. У каждого из них непростая судьба. Собаку по кличке Чародейка волонтеры нашли в мае 2020 года с рваной раной на боку. По рассказам куратора Екатерины Криволаповой, животное пришлось собирать по кусочкам. В 2022 году ее забрали, но опять вернули. Теперь она снова ищет новый дом.

| Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте

"Чародейке примерно 13 лет, с нами она около восьми лет, впрочем, когда вы ее видите, то не скажете, что она старая. Она наша самая бойкая, веселая и дружелюбная старушка. Мы все хотим, чтобы она попала к любящим хозяевам, переживаем за нее все вместе", - поделилась активистка.

По словам Екатерины, есть у них и приключенческие истории. В ноябре они нашли на улице тойтерьера. Добровольцы начали поиски прежних хозяев и вышли на объявление, опубликованное еще в сентябре. Однако признавать своего питомца семья отказалась. Тогда ему решили искать новых хозяев.

"В один из дней нам написала девушка, сказав, что это ее собака по кличке Винг. Высланные фото и мелкие отличительные черты сошлись. Оказалось, что при разводе, забирая вещи, бывший муж девушки, пока ее не было дома, прихватил с собой и собаку. Он передал ее своему знакомому, а тот, в свою очередь, подарил собаку бывшей жене и ее детям, которым она, как мы поняли, была не особо нужна. По этой причине тойтерьер и оказалась на улице, а признавать ее даже не стали. При встрече Винг узнала хозяйку. Вот, пожалуй, ради таких эмоций мы и работаем", - резюмировала Екатерина Криволапова.

| Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" во ВКонтакте

Всего за 15 лет работы благотворительный фонд пристроил 12 тысяч бездомных животных. 10 февраля они познакомят тюменцев со своими подопечными в ТРЦ "Фаворит".

Виктория Макарова