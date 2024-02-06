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Автопарк Тюменской Авиабазы пополнили 11 автомобилей УАЗ "Фермер"

Общество, 19:06 06 февраля 2024

11 автомобилей УАЗ "Фермер" получила Тюменская авиабаза. Машины приобретены в рамках планового обновления парка лесопожарной техники.

Автомобили оснащены всем необходимым для ликвидации возгораний и будут использоваться для патрулирования лесов, доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров. Кабина вмещает пять человек.

Отметим, что парк лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования Тюменской авиабазы обновляется ежегодно за счет областного бюджета.

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