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Экскурсии для абитуриентов проведет Школа перспективных исследований ТюмГУ

Общество, 18:20 08 февраля 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Экскурсии для абитуриентов, их родителей, группы школьников и всех желающих проведет Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1). Они состоятся 9, 15, 21 и 29 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Посетители познакомятся с современным университетом, который предлагает многогранную интеллектуальную жизнь и академические возможности. Организаторы расскажут о здании школы, о комфортной образовательной среде и индивидуализации образования.

Гости также узнают о поступлении, обучении в SAS и предстоящих мероприятиях для школьников, и смогут задать любые вопросы.

9 и 29 февраля экскурсия начнется в 10 часов, 15 и 21 февраля желающих приглашают в 18 часов. Регистрация по ссылке.

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# абитуриенты , ТюмГУ , экскурсии

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