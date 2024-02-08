Экскурсии для абитуриентов проведет Школа перспективных исследований ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Экскурсии для абитуриентов, их родителей, группы школьников и всех желающих проведет Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1). Они состоятся 9, 15, 21 и 29 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Посетители познакомятся с современным университетом, который предлагает многогранную интеллектуальную жизнь и академические возможности. Организаторы расскажут о здании школы, о комфортной образовательной среде и индивидуализации образования.

Гости также узнают о поступлении, обучении в SAS и предстоящих мероприятиях для школьников, и смогут задать любые вопросы.

9 и 29 февраля экскурсия начнется в 10 часов, 15 и 21 февраля желающих приглашают в 18 часов. Регистрация по ссылке.